Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

В воскресенье 7 января российские военнослужащие уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Противник попытался атаковать объекты на российской территории около 13 часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«7 января около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в министерстве.

Воздушный объект уничтожили дежурные средства ПВО, он упал на территории Брянской области.

Ранним утром 7 января стало известно, что украинские боевики сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника над Донецком. Инцидент произошел в Петровском районе города.

Материал подготовили Марина Крижановская Николай Баранов.