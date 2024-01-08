Адвокат Брейвика заявил, что его подзащитный «не желает больше жить»

Норвежский ультраправый неонацист Андерс Брейвик, совершивший террористические акты в в Осло и на острове Утейа 22 июля 2011 года, потребовал прекратить его изолированное заключение в тюрьме строгого режима в Рингерике. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, 44-летний террорист подал соответствующий иск в суд. Его защита настаивает на том, что за 12 лет изоляции от других заключенных у мужчины появились суицидальные мысли, и теперь он зависим от антидепрессантов.

«Он находится в изоляции около 12 лет. Он живет в полностью запертом мире. Он в глубокой депрессии. Он не желает больше жить», - заявил адвокат Ойстейн Сторрвик.

В материале Reuters говорится, что Брейвик содержится в камере, в которой предусмотрены тренировочный зал, кухня, телевизионная и ванная комнаты. По сообщениям агентства NTB, осужденному на 21 год с возможностью неограниченного продления срока, разрешено держать трех волнистых попугаев в качестве домашних животных.

Как отмечают представители Минюста Норвегии, Брейвик должен содержаться отдельно от других заключенных, так как он по-прежнему представляет угрозу безопасности в тюрьме. Они также назвали его изоляцию «относительной», поскольку он коммуницирует с охранниками, священником и медработниками. Кроме того, до недавнего времени осужденный общался с волонтером, которого он «больше не желает видеть».

В августе прошлого года Брейвик также требовал отменить его изоляцию. По его мнению, длительное содержание в одиночной камере нарушает его человеческие права.