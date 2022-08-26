Норвежский террорист Брейвик требует отменить свою изоляцию

Защита Андерса Брейвика намерена обратиться в суд, если ее подзащитному не разрешат общаться с другими заключенными.

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Норвежский террорист и убийца Андерс Брейвик, отбывающий наказание за совершение терактов в Норвегии летом 2011 года, требует отменить его изоляцию. По мнению осужденного, длительное содержание в одиночной камере нарушает его человеческие права, пишет норвежская газета Aftenposten.

Брейвик «прославился» терактами в правительственном квартале Осло и на острове Утейя, жертвами которых в общей сложности стали 77 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году заключения с возможностью продления срока.

Ранее стало известно, что норвежский суд отклонил прошение об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика. В ходе процесса судебный психиатр установил, что, освободившись, Брейвик вновь может испытать вспышки агрессии. Сам Брейвик в ходе процесса утверждал, что вина лежит не на нем, а на некой неонацистской сети, которая «радикализировала его». Адвокат преступника заявил о намерении обжаловать решение суда.