МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВОЗ отменила четыре миссии в Газу из-за отсутствия гарантий безопасности

Регулярно и безопасно доставлять медикаменты по всей Газе практически невозможно из-за массированных бомбардировок, ограничений на передвижение и прерванной связи, говорится в сообщении.
Владимир Рубанов 2024-01-08 01:45:01
© Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Globallookpress

Всемирная организация здравоохранения была вынуждена отменить четыре гуманитарные миссии в северную часть сектора Газа с 26 декабря, сообщает РИА Новости. Это произошло из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности.

Четвертая запланированная миссия в больницу Аль-Авда и центральную аптеку на севере Газы была отменена 7 января. Регулярно и безопасно доставлять медикаменты по всей Газе практически невозможно из-за массированных бомбардировок, ограничений на передвижение и прерванной связи, говорится в сообщении. Особенно сложно выполнять гуманитарные миссии на севере анклава.

Поскольку представители ВОЗ не получили гарантий устранения конфликтов и безопасности, у организации нет доступа в северную часть сектора Газа уже 12 дней. Это усиливает страдания людей, заявили в ВОЗ.

Ранее член руководства ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тысяч человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан из-за ударов ЦАХАЛ после обострения палестино-израильского конфликта.

#Израиль #ВОЗ #сектор Газа #палестина #всемирная организация здравоохранения #медикаменты #палестино-израильский конфликт
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»