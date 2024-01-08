ВОЗ отменила четыре миссии в Газу из-за отсутствия гарантий безопасности

Всемирная организация здравоохранения была вынуждена отменить четыре гуманитарные миссии в северную часть сектора Газа с 26 декабря, сообщает РИА Новости. Это произошло из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности.

Четвертая запланированная миссия в больницу Аль-Авда и центральную аптеку на севере Газы была отменена 7 января. Регулярно и безопасно доставлять медикаменты по всей Газе практически невозможно из-за массированных бомбардировок, ограничений на передвижение и прерванной связи, говорится в сообщении. Особенно сложно выполнять гуманитарные миссии на севере анклава.

Поскольку представители ВОЗ не получили гарантий устранения конфликтов и безопасности, у организации нет доступа в северную часть сектора Газа уже 12 дней. Это усиливает страдания людей, заявили в ВОЗ.

Ранее член руководства ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тысяч человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан из-за ударов ЦАХАЛ после обострения палестино-израильского конфликта.