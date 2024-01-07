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В ХАМАС сообщили о гибели более 30 тысяч палестинцев после эскалации в Газе

Число жертв в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан после обострения палестино-израильского конфликта увеличилось до 30 тысяч человек.
Алина Луговая 2024-01-07 21:29:01
© Фото: Yasser Qudih XinHua Globallookpress

Более 30 тысяч человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан из-за ударов ЦАХАЛ после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена руководства ХАМАС Усама Хамдана.

«Число погибших в секторе Газа достигло 29 722, в том числе не менее 10 тыс. детей и семи тыс. женщин, еще 58 166 человек пострадали», - сказал Хамдан.

По словам представителя ХАМАС, еще не менее семи тысяч жителей Газы числятся пропавшими без вести. Он добавил, что на палестинских территориях на Западном берегу Иордана в результате столкновений с израильскими военными погибли 321 человек, 111 из которых были детьми.

Ранее издание Politico сообщило о большой вероятности, что конфликт в секторе Газа может охватить весь Ближний Восток, и США начали подготовку к такому развитию событий.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Боевики ХАМАС вторглись в южные приграничные территории Израиля и взяли в заложники более 200 человек, включая тех, у кого двойное гражданство.

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