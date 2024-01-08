В МО РФ сообщили об уничтожении пункта управления БПЛА на Херсонском направлении

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удар по позициям 35-й, 38-й бригад морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра. Как сообщили в оборонном ведомстве нашей страны, основные события происходили в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области.

«Противник потерял более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля. Кроме того поражены: пункт управления БПЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ», - сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар по объектам украинского ВПК. Удар был нанесен гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.