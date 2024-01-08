Российские войска ударили «Кинжалом» по объектам ВПК Украины

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», - сказал он.

Генерал-лейтенант уточнил, что удар, в частности, наносился гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

По словам Конашенкова, российские войска ударили по объектам противника сегодня утром.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.