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Российские войска ударили «Кинжалом» по объектам ВПК Украины

Групповой удар был нанесен сегодня утром, уточнили в МО РФ.
2024-01-08 13:09:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», - сказал он.

Генерал-лейтенант уточнил, что удар, в частности, наносился гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

По словам Конашенкова, российские войска ударили по объектам противника сегодня утром.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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