Байден заявил о достижении Конгрессом соглашения о предотвращении шатдауна

Президент США Джо Байден заявил, что Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства, который, по его словам, предотвратит «ненужный» шатдаун. Об этом передает Reuters.

«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», - заявил Байден.

Данный план с двумя этапами финансирования программ правительства предложил спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон. Ни одна часть плана, который предложил Джонсон не предусматривала поддержку Израиля или Украины. Голосование по данному решению прошло 15 декабря - за принятие законопроекта высказались 336 членов палаты, против - 95. Таким образом до середины января будут профинансированы некоторые программы по транспорту, энергетике и военному строительству. Финансирование остальных правительственных секторов будет рассчитано до начала февраля.

В случае, если наступит шатдаун - так называется в США прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования - свою работу приостановят сперва минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. При таком сценарии некритичные органы закрываются, а сотни тысяч госслужащих отправляются в неоплачиваемый отпуск или работают без оплаты труда.

Наиболее масштабная остановка работы правительства США в последний раз произошла в конце 2018 года - начале 2019. Это была 20-ая по счету приостановка правительства США. Она же была и самой длительной и продолжалась 35 дней.