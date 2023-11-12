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Спикер конгресса США Джонсон представил план предотвращения шатдауна без помощи Киеву

Игнат Далакян
07:40 12.11.2023
Палата представителей американского конгресса собирается проголосовать по новому законопроекту 14 ноября.
Спикер конгресса США Джонсон представил план предотвращения шатдауна без помощи Киеву
© Фото: Jonathan Carlile, imageBROKER, Globallookpress
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Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон предложил план по предотвращению шатдауна в стране менее чем за неделю до его возможного наступления. Об этом сообщил телеканал Fox New.

Как сообщает «360», в этот законопроект входит два этапа финансирования программ правительства. Часть из них, которая связана с транспортом и военным правительством, будет профинансирована до 19 января следующего года.

Отмечается, что выделение денежных средств на остальные правительственные секторы будет осуществлено до 2 февраля. При этом, ни одна часть плана, который предложил Джонсон не предусматривала поддержку Израиля или Украины. Голосование по новому законопроекту планируется 14 ноября.

Ранее американское рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило рейтинг США со стабильного до негативное. Однако, отмечается, что долгосрочный рейтинг в Соединенных Штатах остался на прежнем уровне.

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