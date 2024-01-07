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Жена разбившегося в авиакатастрофе актера Оливера опубликовала некролог

В заявлении семьи актера предложили сделать пожертвование через платформу краудфандинга.
Игнат Далакян 2024-01-07 09:24:01
© Фото: ImagePressAgency, face to face, Globallookpress

Жена разбившегося насмерть с двумя дочерьми актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер выступила с заявлением в связи с трагедией.

«Наши дочери Мадита (12 лет) и Анник (десять лет) вместе со своим отцом Кристианом возвращались из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолета, на котором они летели, возникли проблемы с двигателем, и он упал в океан», - цитирует РИА Новости публикацию.

В заявлении семьи актера попросили уважать просьбу о конфиденциальности и предложили сделать пожертвование через краудфандинговую платформу «вместо цветов».

В публикации отмечается, что гибель актера будут глубоко переживать все, кто его знал.

Напомним, что голливудский актер Кристиан Оливер разбился в авиакатастрофе на частном самолете в Карибском море. Вместе с ним на борту воздушного судна находились его дочери 10 и 12 лет.

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