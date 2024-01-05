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Частный самолет Кристиана Оливера затонул в Карибском море

Вмсете с погибшим Кристианом Оливером на борту самолета находились две его дочери 10 и 12 лет.
Елизавета Егорова 2024-01-05 23:38:01
© Фото: imago stock&people Globallookpress

Голливудский актер Кристиан Оливер, известный по фильмам «Спиди Гонщик» и «Валькирия», погиб в авиакатастрофе в Карибском море. Он находился на борту частного самолета с двумя дочерьми 10 и 12 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

«Американский актер трагически погиб вместе со своими двумя дочерьми 10 и 12 лет, когда их самолета исчез под водой у небольшого карибского острова», - говорится в сообщении издания.

Пилот самолета тоже погиб. Причина трагедии пока неизвестна.

Кристиану был 51 год. Его настоящая фамилия Клепсер. Он родился в Германии, однако переехал в Штаты и проработал там 30 лет. Актер, имеющий 60 упоминаний на IMDb, известен также ролью в последней части франшизы «Индиана Джонс».

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