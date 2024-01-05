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Опубликованы кадры выбитых украинскими снарядами стекол в жилых домах Белгорода

Ранее сообщалось об уничтожении десяти ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью. Таким образом средства ПВО предотвратили террористическую атаку со стороны киевского режима.
Андрей Лазарев Анастасия Бобылева 2024-01-05 04:05:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Опубликованы кадры разрушений в жилом районе Белгорода, который подвергся очередной террористической атаке со стороны Киева в ночь на 5 января. Очевидцы рассказали, какие звуки слышали во время обстрела.

«Сначала глухие звуки были, потом сильно ударило, сразу убежали в коридор. Сработала сигналка на машине, вышли посмотреть. Две машины пострадало», - сообщила Полина.

Она сказала, что как раз рядом с ее автомобилем образовалась воронка от снаряда. Также Полина заявила, что оперативные службы быстро приехали на место происшествия.

На видео заметны поврежденные автомобили, стекла некоторых из них пробиты осколками. Также пострадали дома, рядом с которыми упали украинские снаряды, в них выбита часть окон.

Ранее сообщалось о пресечении российскими средствами ПВО террористической атаки Киева. Националисты выпустили по территории Белгорода 10 ракет РСЗО «Ольха», однако все они были уничтожены.

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