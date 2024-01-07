Зенитчики ВВО рассказали, для чего им в зоне СВО нужна собака

Зенитчики группировки войск «Восток» рассказали о четвероногом друге, который помогает им выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. Собака по кличке «Смайл» попала к ним совсем недавно и поначалу даже не умела лаять.

«Лаять даже не умел. Я его учил даже лаять. У меня есть видео, где я его учу лаять. Там есть специальный метод. Неделю, наверное, мы его учили лаять. Научили вроде», - рассказал командир батареи ЗРК «Тор» с позывным «Маверик».

Он также сообщил, что собаку бойцы взяли осознанно. Изначально они хотели купить собаку, но потом решили, что лучше взять ту, которая нуждается в новом доме.

«Маверик» признался, что все его боевые товарищи обожают пса. Каждый старается его накормить, из-за чего возникла необходимость следить за рационом Смайла. Для этого специально назначили ответственного человека.

Собака всегда находится на позициях батареи ЗРК «Тор», которая беспрерывно несет боевое дежурство и обеспечивает прикрытие воздушных рубежей на Южно-Донецком направлении СВО.

Общение с четвероногим другом дает эмоциональную разгрузку нашим военнослужащим. Помимо этого, Смайл помогает тем, что охраняет позиции, оповещает личный состав подразделения о приближении неизвестных людей и диких животных.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Верба» группировки войск «Восток» в круглосуточном режиме несут боевое дежурство по прикрытию войск и мирных жителей Донбасса от ударов средств воздушного нападения противника.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры боевой работы ЗРК «Тор» и ПЗРК «Игла» на Южно-Донецком направлении. Один из бойцов рассказал, что за последний месяц расчет «Тора» сбил минимум 10 вражеских беспилотников.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.