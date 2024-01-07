В канун Рождества иерей Олег в зоне СВО напутствовал бойцов на служение Родине

Рождество Христово отпраздновали российские военнослужащие в зоне спецоперации на Запорожском направлении. Иерей Олег провел праздничное богослужение для бойцов прямо на передовой. Военный священник поговорил со всеми желающими, напутствовал бойцов на служение Отечеству и раздал всем нательные крестики и иконы.

«Регулярно посещаем наши подразделения. Проводим праздничные молебны, молебны, посвященные победе русского оружия, исповедуем, причащаем. Рассказываем о нашей православной вере», - сказал иерей.

На мероприятиях были военные из отдыхающей смены. На Запорожском направлении служба продолжается в обычном режиме и во время праздников, отметили в Минобороны России.

«По линии фронта прорыва противника не допущено. Обстановка стабильная. Дежурство у нас несется круглосуточно», - рассказал об обстановке на участке помощник гранатометчика с позывным «Русич».

Ранее стало известно, что в канун Рождества президент России Владимир Путин встретился с родственниками погибших на СВО военнослужащих. Он заверил семьи, что государство будет поддерживать их, будет рядом с ними. Также российский лидер поздравил с праздником тех, кто находится в зоне СВО прямо сейчас.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.