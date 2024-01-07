Военнослужащие полигона Капустин Яр исполнили более 100 новогодних желаний детей

Военнослужащие 4-ого Государственного центрального межвидового полигона МО РФ приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний», в рамках которой исполнили детские мечты. Письма для Деда Мороза дети повесили на елку в гарнизонном Доме офицеров, когда украшали ее. Военнослужащие полигона Капустин Яр стали для детей своеобразными волшебниками.

Мальчик Ваня Устинов смог прокатиться на учебной автономной пусковой установке в школе техников РВСН и попробовать себя в качестве механика-водителя на тренажерах учебного заведения.

Соне Сюсиной дали возможность спеть любимую песню «Катюша» под аккомпанемент военного оркестра. Егор Щербаков посетил место службы своего отца-офицера, а Соня Малинина вместе с подругами узнала о профессии военного автоинспектора и покаталась на машине ВАИ. Мальчик Саша Школа вместе с пожарной командой принял участие в противопожарной тренировке.

По окончании мероприятий ребятам вручили сладкие подарки. Также военнослужащие подразделений 4-ого ГЦМП поздравили детей с Новым годом, подарив музыкальные колонки, самокаты, наборы конструктора и игрушки.

Ранее преподаватели НВВКУ исполнили новогоднее желание девочки Валерии из Новосибирска. Они покатали ее на квадроцикле, провели экскурсию по вузу, где работал ее отец, а также устроили сеанс видеосвязи, на котором девочка смогла напрямую пообщаться с папой.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.