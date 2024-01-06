Преподаватели НВВКУ исполнили желание девочки побывать на месте службы отца

Преподаватели Новосибирского высшего командного училища (НВВКУ) исполнили мечту девочки Валерии - дочери военнослужащего, находящегося в зоне СВО. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» Валерия написала письмо Деду Морозу, где рассказала, что очень мечтает побывать в Новосибирском училище - на месте службы ее отца.

Открытку, где была записана мечта ребенка, снял с елки заместитель начальника училища по учебной и научной работе полковник Дмитрий Волоткович. По решению начальника НВВКУ девочку и ее маму пригласили посетить военное учебное заведение. Там их встретил Дед Мороз и прокатил на военном квадроцикле.

После этого гостям устроили чаепитие вместе с командным составом училища. Девочка рассказала зимнему волшебнику стихотворение. Также военнослужащие организовали сеанс видеосвязи с отцом Валерии, и она смогла пообщаться с ним.

После этого девочка получила от деда Мороза и профессорско-преподавательского состава училища новогодний подарок.

Ранее желания детей в рамках благотворительной акции исполнил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Сотрудники 27 Научного центра Минобороны России имени академика Н.Д. Зелинского провели для детей открытый урок «Юный химик» с демонстрацией опытов, а также вручили им подарки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.