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Боевики сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА над Донецком

ВСУ в 2:20 ночи сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с дрона, сообщили в представительстве ДНР.
Елизавета Егорова 2024-01-07 04:16:01
© Фото: vvgladkov Telegram

В ночь на воскресенье украинские боевики сбросили с дрона над Донецком взрывоопасный предмет. Инцидент произошел в Петровском районе города, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:20 (совпадает с московским. - Прим. ред.) - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА», - написало представительство в Telegram-канале.

Двумя часами раньше ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.

Напомним, что 6 января националисты атаковали территорию ДНР 76 раз, использовав при этом 232 различных боеприпаса. В ходе обстрелов в регионе погибли три мирных жителя, еще 12 получили ранения. Данные приводит представительство ДНР в СЦКК.

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