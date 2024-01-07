ВСУ 6 января атаковали ДНР 76 раз, погибли три мирных жителя

За истекшие сутки украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 76 раз, выпустив по региону 232 боеприпаса. Под огонь противника попали Горловка, Донецк, Макеевка и Ясиноватский район. Данные приводит представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки Представительством зафиксировано 76 фактов ведения огня со стороны ВФУ <...> Выпущено 232 единицы различных боеприпасов», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Из-за обстрелов погибли три мирных жителя в Черногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки. Еще 12 гражданских лиц пострадали. Почти 20 жилых домов получили повреждения.

«Поступили сведения о гибели 3 гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки <...> Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц <...> Повреждены 19 жилых домостроений», - написало представительство.

В ходе атаки националисты использовали РСЗО артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, и ударные дроны.

Ранее корреспондент «Звезды» показал кадры обстрелянной больницы в Донецке. В здании взрывной волной выбиты стекла, по палатам разбросаны осколки, а на полу лежат сломанные жалюзи.