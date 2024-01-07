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ВСУ 6 января атаковали ДНР 76 раз, погибли три мирных жителя

В ДНР 6 января из-за обстрелов украинских боевиков погибли три мирных жителя, еще 12 получили ранения.
Елизавета Егорова 2024-01-07 01:45:01
© Фото: ТРК «Звезда»

За истекшие сутки украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 76 раз, выпустив по региону 232 боеприпаса. Под огонь противника попали Горловка, Донецк, Макеевка и Ясиноватский район. Данные приводит представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки Представительством зафиксировано 76 фактов ведения огня со стороны ВФУ <...> Выпущено 232 единицы различных боеприпасов», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Из-за обстрелов погибли три мирных жителя в Черногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки. Еще 12 гражданских лиц пострадали. Почти 20 жилых домов получили повреждения.

«Поступили сведения о гибели 3 гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки <...> Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц <...> Повреждены 19 жилых домостроений», - написало представительство.

 В ходе атаки националисты использовали РСЗО артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, и ударные дроны.

Ранее корреспондент «Звезды» показал кадры обстрелянной больницы в Донецке. В здании взрывной волной выбиты стекла, по палатам разбросаны осколки, а на полу лежат сломанные жалюзи.

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