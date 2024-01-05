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Замминистра обороны РФ Попов исполнил мечту мальчика Льва об аэрохоккее

Лев из Нового Уренгоя оставил на «Елке желаний» открытку, где написал, что мечтает об аэрохоккее. По поручению замминистра обороны РФ Павла Попова Дед Мороз и Снегурочка навестили мальчика и вручили ему подарок.
2024-01-05 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов принял участие в Новогодней благотворительной акции «Елка желаний», которая состоялась в Национальном центре управления обороной РФ. Он снял с елки открытку мальчика Льва из Нового Уренгоя. Лев просил подарить ему аэрохоккей.

«Лев, я поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Рад тебя приветствовать в хоккейной лиге России. Желаю тебе стать настоящим чемпионом», - обратился к мальчику Павел Попов.

По его поручению представители Минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Льва и его семью в Новом Уренгое. Лев рассказал стихотворение, после чего получил из рук Деда Мороза и Снегурочки новогодний подарок - аэрохоккей, о котором мечтал.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит в России в шестой раз, приурочена к новогодним праздникам и призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства. Ранее в рамках акции замглавы МО РФ Александр Фомин исполнил желание шестилетнего Егора. Мальчик хотел встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, и они пришли к нему в гости с подарками.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Дед Мороз #Павел Попов #подарок #акция «Елка желаний»
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