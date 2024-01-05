Замминистра обороны РФ Попов исполнил мечту мальчика Льва об аэрохоккее

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов принял участие в Новогодней благотворительной акции «Елка желаний», которая состоялась в Национальном центре управления обороной РФ. Он снял с елки открытку мальчика Льва из Нового Уренгоя. Лев просил подарить ему аэрохоккей.

«Лев, я поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Рад тебя приветствовать в хоккейной лиге России. Желаю тебе стать настоящим чемпионом», - обратился к мальчику Павел Попов.

По его поручению представители Минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Льва и его семью в Новом Уренгое. Лев рассказал стихотворение, после чего получил из рук Деда Мороза и Снегурочки новогодний подарок - аэрохоккей, о котором мечтал.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит в России в шестой раз, приурочена к новогодним праздникам и призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства. Ранее в рамках акции замглавы МО РФ Александр Фомин исполнил желание шестилетнего Егора. Мальчик хотел встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, и они пришли к нему в гости с подарками.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.