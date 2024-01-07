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WP: Израилю будет тяжело победить ХАМАС в случае открытия фронта с Ливаном

Распределение сил ЦАХАЛ на несколько фронтов критически скажется на боеспособности «переутомленной» армии Израиля.
Никита Черненко 2024-01-07 22:10:01
© Фото: Ali Hashisho XinHua Globallookpress

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет очень тяжело одержать победу в ближневосточном конфликте, если в конфликт вмешается Ливан. Соответствующий материал опубликовала газета The Washington Post со ссылкой на источники Разведывательного управления Министерства обороны США.

По информации издания, распределение военных сил на несколько фронтов создаст излишнюю нагрузку на ЦАХАЛ и его ВВС, которые уже «переутомлены» войной в секторе Газа. По этой причине от эскалации ливано-израильского конфликта предостерегали и представители администрации президента США Джо Байдена в беседах с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

«Блинкен заявил в видеообращении, опубликованном в воскресенье в социальных сетях, что Соединенные Штаты "уделяют пристальное внимание предотвращению распространения этого конфликта". Он сказал, что разговоры с союзниками и партнерами США в регионе будут посвящены шагам, которые они могут предпринять и использованию своего влияния, чтобы избежать более широкого конфликта», - пишет WP.

Биньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля дипломатически урегулировать конфликт с «Хезболлой». При этом он отметил, что страна будет применять «другие способы» в случае, если переговоры не будут успешны.

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