Нетаньяху заявил о готовности к переговорам с «Хезболла»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает, что конфликт с «Хезболла» можно решать средствами дипломатии.

«Израиль готов урегулировать конфликт с "Хезболла" политическими способами», - приводит РИА Новости заявление Нетаньяху.

Он добавил, что если переговоры не увенчаются успехом, придется применить «другие способы». Он напомним, что Тель-Авив полон решимости защитить своих граждан и вернуть домой эвакуированных из северных районов страны жителей.

«Это национальная цель, которую все разделяют, и мы действуем ответственно для ее достижения», - заявил израильский лидер.

Ранее Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС, потому что только так можно вернуть похищенных израильтян.