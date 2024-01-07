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Нетаньяху заявил о готовности к переговорам с «Хезболла»

Израильский лидер подчеркнул, что в случае фиаско дипломатических усилий, придется искать другие средства.
Ирина Елагина 2024-01-07 14:09:01
© Фото: Dana Kopel, XinHua, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает, что конфликт с «Хезболла» можно решать средствами дипломатии.

«Израиль готов урегулировать конфликт с "Хезболла" политическими способами», - приводит РИА Новости заявление Нетаньяху.

Он добавил, что если переговоры не увенчаются успехом, придется применить «другие способы». Он напомним, что Тель-Авив полон решимости защитить своих граждан и вернуть домой эвакуированных из северных районов страны жителей. 

«Это национальная цель, которую все разделяют, и мы действуем ответственно для ее достижения», - заявил израильский лидер.

Ранее Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС, потому что только так можно вернуть похищенных израильтян.

#Израиль #Биньямин Нетаньяху #Хезболла #палестино-израильский конфликт
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