Власти пообещали вернуть тепло в почти все дома в Подольске в ближайшее время

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о намерении специалистов вернуть в ближайшее время тепло в 90% домов в подольском микрорайоне Климовск. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Восстановить теплоснабжение предполагается в 44 домах, основной задачей Воробьев назвал «развоздушивание квартир», в которые еще не вернули тепло. В настоящий момент специалисты подключают дома на улицах Заводской, Дмитрия Холодова и на проспекте 50-летия октября.

«Работа осложнилась замерзанием трассы на некоторых участках, поэтому в таких местах пришлось ее демонтировать и прокладывать заново. На подающем трубопроводе котельная сейчас выдает теплоноситель 77,8, на обратном — 58,7. Наши специалисты считают, что это оптимальный режим», - сообщили в пресс-службе.

Прорыв теплотрассы в Подольске произошел 4 января в связи с неправильной эксплуатацией, из-за чего без теплоснабжения и горячей воды остались жилые помещения и гражданские учреждения микрорайона Климовск. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи проводят обыски в организации, обслуживающей котельную.