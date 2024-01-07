Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на нефть в феврале

Нефтяной гигант Saudi Aramco решила снизить стоимость топлива марки Arab Light на полтора-два доллара за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что компания также сделает скидку на февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

«Потребление нефти обычно снижается в феврале и марте. Этот период нефтеперерабатывающие заводы используют для закрытия некоторых предприятий на техническое обслуживание», - следует из сообщения.

На принятие решения также повлиял риск избытка предложения из-за увеличения поставок ресурса из США. В связи с сокращением странами ОПЕК+ объемов экспорта США к концу 2023 года приблизились к установлению мирового рекорда по объему добычи нефти.

Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз остается крупным покупателем нефти и газа у России. Так, с декабря 2022 года по октябрь 2023 года ЕС закупил ископаемое топливо на 35,7 миллиардов евро.

Эксперт Листовский заявил, что не видит проблемы в поставках нефти странам Индокитая - например, Индонезии, Вьетнаму и другим.