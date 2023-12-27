Эксперт Листовский назвал новые страны для экспорта нефти из РФ

География поставок российской нефти и нефтепродуктов может быть расширена в ближайшее время заявил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в эфире радио Sputnik.

«Я не вижу проблемы в том, чтобы поставлять их в страны Индокитая, например, во Вьетнам, а также в Индонезию и остальные страны (Юго-Восточной Азии). Африка – очень интересное направление, наши компании начинают туда заходить. Можно назвать также Пакистан», – привел примеры эксперт.

По его словам, объем поставок в Европу вряд ли увеличится за ближайшие два года, так как она находится под влиянием политики США. Листовский подчеркнул, что для расширения географии экспорта российского сырья у России есть все возможности: есть рынок, «покупатель», технологии.

По итогам 2023 года Россия сократила поставки нефти и нефтепродуктов российского производства в Европу до уровня 4–5%, хотя ранее объем экспорта составлял 40–45%, сообщил ранее вице-премьер Александр Новак. В то время как, доля Китая выросла примерно до 45–50%, также в число крупных покупателей вошла Индия.