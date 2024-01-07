Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Рождеством и поблагодарил их за тяжелый труд.

«Хотел бы сердечно поздравить вас с праздником, который мы сейчас все отмечаем», - сказал патриарх.

Патриарх Кирилл отметил, что Рождество торжественно празднуют во всей России, но особенно его тронуло празднование в Москве.

«Очень большое количество молодежи, детей. Чувствуется духовное возрождение нашего народа, когда укрепляется дух, то укрепляется все - страна, народ, потому что наши победы всегда были связаны силой духа», - уточнил он.

Патриарх подчеркнул, что находиться в космосе на протяжении долгого времени - это героическая работа и отличный пример для молодежи.

«Ваш пример является очень важным, потому что вы - олицетворение сильных людей. Это очень важно для нашей молодежи. Для меня и радость, и честь общаться с вами и выразить слова благодарности и признательности за ваш подвиг», - сказал Патриарх.

Космонавты, в свою очередь, также поздравили Патриарха с праздником и поблагодарили его за теплые слова.

Ранее патриарх Кирилл в Рождественском обращении призвал христиан делиться Солнцем Правды, которое легко спутать с холодным свечением смартфонов и рекламных щитов.