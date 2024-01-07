Патриарх Кирилл в Рождественском обращении призвал христиан делиться Солнцем Правды

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своем Рождественском обращении к христианам рассказал, как люди могут спутать истинный теплый свет Христа с холодным свечением экранов и рекламных щитов. По словам патриарха, люди, погруженные в свои заботы, проходят мимо истины из-за потока избыточной информации.

«Наши современники зачастую оказываются ослепленными отовсюду льющимся холодным светом рекламных щитов, смартфонов и планшетов. Глаза настолько привыкают к этому яркому потоку избыточной информации, что все чаще люди проходят мимо того, на что не попал луч этого холодного света», - сказал патриарх.

Представитель РПЦ напомнил, что приход в мир Господа это и есть Солнце Правды. Причем оно уникально тем, что никогда не заходит за горизонт, никогда не теряет своей теплоты и никогда не гаснет. Сила этой правды способна развеять человеческие тревоги и указать человеку пусть к истине сквозь тьму наших сомнений и грехов.

«Его сила может пройти сквозь тьму наших грехов, развеять наши сомнения и тревоги и высветить подлинные жизненные приоритеты. Каждый христианин несет в себе отблеск правды Христа», - сказал патриарх.

В честь праздника патриарх Кирилл пожелал, чтобы каждый христианин почувствовал этот свет «истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви» и мог поделиться им со своими близкими.

Ранее стало известно, что патриарх в канун праздника совершил вечернее богослужение в храме Христа Спасителя. Во время мероприятия он помолился у иконы Святой Троицы кисти Андрея Рублева. Представитель РПЦ в своей проводе отметил, что «там где Бог - там победа».