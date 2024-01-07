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Опубликованы кадры обстрелянной ВСУ больницы в Донецке

В палатах обстрелянной ВСУ больницы в Донецке разбросаны осколки, на полу валяются сломанные жалюзи.
Елизавета Егорова Даниил Пионтковский 2024-01-07 01:11:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики в канун Рождества обстреляли городскую больницу №6 в Ленинском районе Донецка. После взрыва в здании больницы выбиты стекла. Осколки разбросаны по палатам, на полу валяются сломанные жалюзи. Кадры с места показал корреспондент «Звезды».

«В шестой городской больнице города Донецка планировали встретить Рождество, но вот не удалось. Противник направил сюда кассетные боеприпасы. До сих пор на столе лежат осколки от стекол», - сообщил корреспондент.

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ Донецкой Народной Республики погиб мирный житель Горловки, сообщил мэр города. Еще два человека получили ранения. Данные привело представительство ДНР в СЦКК.

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