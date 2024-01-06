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Мирный житель Горловки погиб при ударе ВСУ по городу

Четыре человека также ранены в результате последних украинских атак по Донецку и Горловке.
Никита Черненко 2024-01-06 16:04:01
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Мэр Горловки Сергей Приходько сообщил о погибшем мирном жителе города в результате удара ВСУ. Об этом мэр написал в своем Telegram-канале.

Помимо Горловки, под удар украинских боевиков попал город Донецк: в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка ранения получили два человека, двое мирных жителей также ранены в Горловке. Представительство ДНР в СЦКК отметило, что удары по Горловке велись при помощи беспилотников.

«В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин», - сообщил Приходько.

ВСУ нанесли удары по Петровскому и Червоногвардейскому районам Донецка вечером 5 января. Противник выпустил семь боеприпасов калибром 155 миллиметров, такой калибр используют орудия НАТО.

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