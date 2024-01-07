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Telegraph: на Западе не верят в угрозу России для НАТО

Ветеран армии Великобритании признал, что нет никаких оснований верить в реальность русской угрозы для Запада.
Ирина Елагина 2024-01-07 18:14:01
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Globallookpress

Западные политики трезво оценивают ситуацию в зоне украинского конфликта и понимают, что Россия не представляет угрозы для европейских стран. Своим мнением о реальных масштабах русофобии поделился с The Telegraph британский полковник в отставке Ричард Кемп.

«Это, конечно, правда, но нет никаких признаков того, что президент США или западноевропейские лидеры действительно в это верят», - заявил Кемп.

В качестве аргументов он привел данные о военной поддержке Украине со стороны европейских держав - эта помощь, по его мнению, весьма условна и не позволяет ВСУ противостоять российской армии. Если представить, что Запад действительно боится русской угрозы, то они могли направить гораздо большие объемы оружия, но этого не происходит.

Ранее сообщалось об очередной вспышке «вируса шпиономании» в Германии, где в течение года наблюдают за регулярным появлением дронов над тренировочными базами ВСУ в ФРГ, эти летающие объекты остаются неопознанными, так как их не удается сбить, но армейское командование видит в этом русский след.

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