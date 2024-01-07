Bild: бундесвер год не может понять, чьи дроны кружат над тренировочной базой ВСУ

В бундесвере обеспокоены участившимися случаями пролета беспилотников в небе Германии, в том числе над тренировочными лагерями, в которых обучают солдат ВСУ. Немецким военным не удалось сбить хотя бы один коптер, чтобы понять, откуда он запущен, но как пишет Bild, в бундесвере уверены, что это происки русских.

«Над полигоном "Клитц", где бундесвер обучает украинцев на Leo 1, регулярно видят дроны. Над другими участками в воздушное пространство в некоторых местах вторгаются одновременно несколько дронов. Это четко организовано и сильно указывает на Россию», - приводит издание комментарий эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции Свободной демократической партии Маркуса Фабера.

По данным немецких СМИ, бундесвер столкнулся с проблемой неопознанных летающих объектов еще в октябре 2022 года, но с тех пор военным не удалось сбить ни один подозрительный БПЛА, хотя на вооружении в армии ФРГ имеются глушители HP 47. 15 ноября 2023 года бундесвер даже создал спецгруппу для борьбы с дронами, но «спустя два месяца ощутимых результатов все еще нет». И тем не менее в бундесвере верят, что беспилотники - это рука Москвы, «но не могут это доказать, так как не удалось заполучить с неба ни один дрон».

Напомним, что летом прошлого года российское посольство отреагировало на «вирус шпиономании» в ФРГ, которым «заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ», и заявило о недопустимости нагнетания антироссийских настроений.