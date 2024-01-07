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Bild: бундесвер год не может понять, чьи дроны кружат над тренировочной базой ВСУ

Доказательств русского следа нет, так как немецким военным не удалось сбить хотя бы один беспилотник, чтобы понять, откуда он запущен.
Ирина Елагина 2024-01-07 10:24:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

В бундесвере обеспокоены участившимися случаями пролета беспилотников в небе Германии, в том числе над тренировочными лагерями, в которых обучают солдат ВСУ. Немецким военным не удалось сбить хотя бы один коптер, чтобы понять, откуда он запущен, но как пишет Bild, в бундесвере уверены, что это происки русских.

«Над полигоном "Клитц", где бундесвер обучает украинцев на Leo 1, регулярно видят дроны. Над другими участками в воздушное пространство в некоторых местах вторгаются одновременно несколько дронов. Это четко организовано и сильно указывает на Россию», - приводит издание комментарий эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции Свободной демократической партии Маркуса Фабера.

По данным немецких СМИ, бундесвер столкнулся с проблемой неопознанных летающих объектов еще в октябре 2022 года, но с тех пор военным не удалось сбить ни один подозрительный БПЛА, хотя на вооружении в армии ФРГ имеются глушители HP 47. 15 ноября 2023 года бундесвер даже создал спецгруппу для борьбы с дронами, но «спустя два месяца ощутимых результатов все еще нет». И тем не менее в бундесвере верят, что беспилотники - это рука Москвы, «но не могут это доказать, так как не удалось заполучить с неба ни один дрон».

Напомним, что летом прошлого года российское посольство отреагировало на «вирус шпиономании» в ФРГ, которым «заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ», и заявило о недопустимости нагнетания антироссийских настроений.

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