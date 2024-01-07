В праздновании Рождества приняли участие более 1,4 миллиона россиян

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в праздновании Рождества Христова приняли участие свыше 1,4 миллионов человек в 6 тысячах населенных пунктах по всей стране. Заявление представителя передала пресс-служба МВД РФ.

Во время торжественных мероприятий и рождественских богослужений Министерство задействовало 43 тысячи сотрудников полиции совместно с военнослужащими Росгвардии, работниками частных охранных организаций и добровольцев для обеспечения правопорядка. В результате во время Рождественской ночи правоохранительные органы не зафиксировали ни одного нарушения общественного порядка.

«В торжествах в 6 тысячах населенных пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 млн человек. В новых субъектах Российской Федерации проведено в 72 населенных пунктах 167 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, в которых приняло участие более 12,7 тысяч человек», - передала пресс-служба.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры празднования Рождества военнослужащими в зоне спецоперации на Запорожском направлении. Несмотря на праздники, служба на передовой ведется в круглосуточном режиме, праздничные мероприятия смогли посетить бойцы ВС РФ из отдыхающей смены.