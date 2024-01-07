Появились кадры последствий взрыва гранаты в кальянной в подмосковном Домодедово

СК поделился видео из подмосковной кальянной, где сегодня утром один из посетителей бросил гранату, и осколочные ранения получили два человека.

На кадрах идет процесс оперативно-следственных действий. Криминалист осматривает пол со следами взрыва: видно, что несколько напольных плиток разбиты. Следы разрушений и беспорядка видны и вокруг на мебели и стенах кальянной.

Напомним, что домодедовская кальянная попала в криминальные сводки на Рождество из-за конфликта между посетителями. Один из них пришел в заведение с пистолетом и гранатой, которую пустил в ход «на фоне личной неприязни» - так трактуют причину стычки в полиции. И инкриминируют фигуранту покушение на убийство общеопасным способом.

Сейчас подозреваемый задержан: это 43-летний ранее судимый местный житель. Ранее сообщалось о трех пострадавших, по уточненным данным ранения получили двое мужчин 22-х и 29-ти лет, оба госпитализированы.