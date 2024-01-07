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Появились кадры последствий взрыва гранаты в кальянной в подмосковном Домодедово

На полу кальянной остались следы от взрыва.
Ирина Елагина 2024-01-07 16:04:01
© Фото: t.me @gsuskmosobl © Видео: t.me @gsuskmosobl

СК поделился видео из подмосковной кальянной, где сегодня утром один из посетителей бросил гранату, и осколочные ранения получили два человека.

На кадрах идет процесс оперативно-следственных действий. Криминалист осматривает пол со следами взрыва: видно, что несколько напольных плиток разбиты. Следы разрушений и беспорядка видны и вокруг на мебели и стенах кальянной.

Напомним, что домодедовская кальянная попала в криминальные сводки на Рождество из-за конфликта между посетителями. Один из них пришел в заведение с пистолетом и гранатой, которую пустил в ход «на фоне личной неприязни» - так трактуют причину стычки в полиции. И инкриминируют фигуранту покушение на убийство общеопасным способом.

Сейчас подозреваемый задержан: это 43-летний ранее судимый местный житель. Ранее сообщалось о трех пострадавших, по уточненным данным ранения получили двое мужчин 22-х и 29-ти лет, оба госпитализированы.

#Московская область #происшествие #граната #Домодедово #кальянная
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