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Медведев победил Рублева на старте итогового турнира АТР

Елизавета Кондрикова
01:35 14.11.2023
Далее россиянам предстоит сразиться с двумя другими спортсменами из квартета - немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькаресом.
Медведев победил Рублева на старте итогового турнира АТР
© Фото: Alpozzi, Keystone Press Agency Globallookpress
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В итальянском Турине завершился матч группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) победой россиянина Даниила Медведева, он играл против своего соотечественника Андрея Рублева.

Матч продолжался 1 час 32 минуты, Медведев обыграл Рублева в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Итоговый турнир АТР 2023 года проходит в Турине с 12 по 19 ноября. В следующем туре россияне сразятся с двумя другими представителями квартета: Андрей Рублев будет соперничать с немцем Александром Зверевым, а Даниил Медведев - с испанцем Карлосом Алькаресом.

На данный момент Медведев является лидером рейтинга самых ценных персональных брендов спортсменов из Российской Федерации, он основан на степени их привлекательности для рекламодателей. В рейтинг всего попали 30 российских атлетов.

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