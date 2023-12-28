Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что не видит у Европейского союза «радужного будущего» в хорошем смысле.

«Я не вижу такого радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле, в Евросоюзе я не вижу», - сказал он в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о том, что американцы сделали с Европой и Германией, в частности, и чем закончит ЕС, если это продолжится дальше.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в других смыслах ЕС уже «для себя это будущее определил».

Лавров также вспомнил слова министр иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая признала, что «избиратели страдают», однако Берлин должен поддержать Киев. При этом «она даже не пыталась выстраивать какие-то логические связки», отметил глава МИД РФ.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что Вашингтон занимается «каннибализацией» своих партнеров из Европы и использует их как источник собственного роста, вместе с тем уничтожая европейскую промышленность. Он уточнил, Соединенные Штаты убивают автомобильную, химическую и другие отрасли промышленности стран Старого Света. По его словам, США переключатся на «растущие» рынки Азии, как только прекратят пользоваться тем, что предлагают их европейские союзники.