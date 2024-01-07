Российские военные сбили Су-25 и Су-27 в районе Днепропетровска и Кривого Рога

Воздушные силы Украины потеряли два боевых самолета: в течение минувших суток российская ПВО сбила два борта вражеской авиации. Об унижении одного штурмовика Су-25 и истребителя-бомбардировщика Су-27 сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области», - рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, за 6 января силы ПВО перехватили 14 ракет РСЗО HIMARS и «Ураган» и шесть противокорабельных ракет «Нептун». Сообщается также об уничтожении 38 украинских беспилотников в Харьковской области, в ДНР ЛНР и в Запорожье.

В МО РФ уточнили, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли уже 567 самолетов, 265 вертолетов и 10526 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в районе Широкого и Одаровки в Запорожье и Григоровки в Днепропетровской области российские ПВО сбили три истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.