Уничтожены три истребителя Су-27 и один бомбардировщик Су-24.

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Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки четыре боевых самолета украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Уничтожены три истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в районах населенных пунктов Широкое и Одаровка Запорожской области, а также Григоровка Днепропетровской области.

Также расчеты ПВО сбили три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда HIMARS и противокорабельную ракету «Нептун». Уничтожено 49 беспилотников ВСУ.

Ранее российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем. Киевский режим пытался атаковать российские объекты на территории страны сегодня 21 декабря.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов