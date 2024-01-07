МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Сирены зазвучали в 10:53 в столице Украины, а через две минуты сигнал воздушной тревоги распространился по всей территории страны.
Игнат Далакян 2024-01-07 11:12:01
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения страны.

Отмечается, что изначально сирены прозвучали в 10:53 по московскому времени в Киеве, Винницкой и некоторых других областях. Через две минуты после этого сигнал об угрозе с воздуха распространился по всей территории Украины, а также в подконтрольных киевскому режиму районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу 6 января. Все регионы страны на онлайн сервисах с картой воздушных тревог были выделены красным цветом.

#в стране и мире #Украина #воздушная тревога
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»