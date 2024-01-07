Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения страны.

Отмечается, что изначально сирены прозвучали в 10:53 по московскому времени в Киеве, Винницкой и некоторых других областях. Через две минуты после этого сигнал об угрозе с воздуха распространился по всей территории Украины, а также в подконтрольных киевскому режиму районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу 6 января. Все регионы страны на онлайн сервисах с картой воздушных тревог были выделены красным цветом.