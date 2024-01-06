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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На онлайн сервисах с картой воздушных тревог Украины все регионы страны выделены красным цветом.
Ирина Елагина 2024-01-06 10:50:01
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Утро 6 января на всей территории Украины началось с воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн сервисов с оперативной информацией о включенных сиренах.

По данным на 10:40 6 января вся территория Украины помечена на картах воздушных тревог оранжевым или красным цветом. Первые сирены включились на территории подконтрольных ВСУ районах Запорожья в 9:52, затем с разницей в несколько минут в интервале 10:24-10:25 сирены включили на всей территории страны в том числе в Киеве.

Ранее сообщалось, что в первые дни января российские войска нанесли групповой удар по военным заводам по производству ракет и беспилотников в Киеве и Харькове, кроме того, ударам подверглись склады с оружием и боеприпасами, которые НАТО поставило ВСУ. По данным МО РФ, все намеченные цели уничтожены в результате применения высокоточного оружия.

#в стране и мире #Украина #воздушная тревога
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