Путин рассказал о чуде с нью-йоркской иконой великой княгини Елизаветы в Ново-Огарево

Президент РФ Владимир Путин после ночной Рождественской литургии в домовой церкви подмосковной резиденции Ново-Огарево рассказал о чудесном обретении иконы преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны с частицей ее мощей.

«Эту икону с мощами мне подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда привез, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это ее дом, она здесь жила. Эта церковь была их домовым храмом», - пояснил Путин.

До 1917 года в Ново-Огарево находилась усадьба великокняжеской четы - брата Александра II Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны - внучки английской королевы Виктории и сестры последней российской императрицы Александры Федоровны. После убийства мужа террористами великая княгиня Елизавета основала Марфа-Мариинскую обитель, ставшую центром милосердия и благотворительности в Москве. За это великую княгиню называли «белым ангелом Москвы». Она погибла мученической смертью 18 июня 1918 года в шахте в Алапаевске вместе с инокиней Варварой. Обе подвижницы канонизированы в лике святых сначала в Русской православной церкви за рубежом - в 1981 году, а затем в России - в 1992 году.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество Христово в домовом храме вместе с семьями погибших в спецоперации Героев России.