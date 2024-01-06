Внутри субмарины: командование ЧФ исполнило мечту девочки Лизы в рамках «Елки желаний»

В рамках традиционной новогодней акции «Елка желаний» командование Черноморского флота исполнило мечту девочки Лизы. Ее погибший в ходе специальной военной операции отец собирал модели кораблей, среди которых была и модель подлодки, заинтересовавшая ребенка своим необычным внешним видом.

Увидеть море в перископ подводной лодки - мечта каждого мальчишки. Но сегодня она исполняется у маленькой Лизы. Она загадала под Новый год побывать на современной субмарине. Экипаж пошел на встречу. Лодка получила команду на всплытие.

Экскурсия по отсекам увлекает и дочку и маму. Объект секретный. А потому придется обойтись без фотографий. Зато эмоций - хоть отбавляй.

«Дочка сама по себе очень любознательная, все ей интересно. А так, вообще ей нравится. Хоть это больше и мальчишеское такое, но она в куклы практически не играет. Машинки - вот ее приоритеты», - рассказала мама Лизы Анна.

Муж Анны погиб при разминировании акватории порта Мариуполя. Сослуживцы поддерживают и заботятся о семье.

Напоследок командир приглашает в кают-компанию. Там - чаепитие и подарки. Кстати, это помещение легко переоборудуется из комнаты отдыха офицеров в операционную. В морях и такое случается.

«В средиземном море на глубине 50 метров фактически проводили операцию по удалению аппендицита. Все успешно. Вернулись в базу после этого, оказали дальнейшую помощь медицинскую», - рассказал командир подлодки.

У старшины команды тоже много дел - подготовить лодку к выходу в море. А еще встретить журналистов. Гости здесь бывают не часто. Первым делом для них - короткая экскурсия.

Новогодние каникулы они проведут в море. Для моряков и подводников - нормальная практика. Съемки еще не окончены, а приготовления уже идут. Снова в плавание.

«Сейчас большая удача, что вы нас поймали у пирса, но через пару часиков получим приказ и снова пойдем», - рассказал старшина команды.

Скоро тихо и незаметно лодка покинет бухту и уйдет на глубину. Там ее уже никак не обнаружить. Скрытная, бесшумная и неуловимая для радаров, она вместе с другими кораблями ЧФ заступит на боевое дежурство по охране нашего побережья.

Ранее в Кронштадте открылась уникальная экспозиция внутри первой советской и третьей в мире атомной подлодке К-3 «Ленинский комсомол». Субмарина стала главной достопримечательностью «Острова фортов».