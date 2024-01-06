Умер толстый кот Виктор, которого не пустили в салон самолета

Умер не допущенный в ноябре 2019 года к посадке в самолет кот Виктор. О смерти питомца сообщил его хозяин Михаил Галин, написав в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор, мягких облаков», - пожелал владелец кота.

История с котом произошла в начале ноября 2019 года, когда Михаил и кот Виктор летели из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. На ветеринарном контроле в Шереметьево в паспорт кота поставили штамп о прибытии в Россию, однако во время регистрации на рейс «Аэрофлота» во Владивосток сотрудница отказалась пропускать кота в салон, так как его вес превышал норму на два килограмма. В этом случае животное должно было лететь в багажном отделении, на что хозяин ответил, что оно не переживет такой длительный перелет.

В итоге Михаил нашел похожего кота по кличке Фиби, которому разрешили лететь в салоне воздушного судна, и они благополучно долетели до столицы Приморья. Узнав об этой хитрости, авиакомпания аннулировала все бонусные мили Галина и исключила его из бонусной программы.

Прежде «Аэрофлот» провел служебное расследование после того, как в соцсетях появилось сообщение, что пассажир подменил кота, чтобы перевезти животное на борту. Авиаперевозчик отметил, что пассажир допустил грубые нарушения правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 килограммов для перевозки в багаж и на борту вынимал его из контейнера.

После этого сообщения о толстом коте и его владельце, оставшимся без бонусных миль, разошлись по всему миру. Некоторые СМИ назвали произошедшее «КОТОстрофой».