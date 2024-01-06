В украинском селе Пушкино отказались сносить памятник советскому солдату

Администрация украинского села Пушкино в Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату. Об этом говорится в заявлении «неправительственной организации» «Декоммунизация. Украина» в Facebook* (соцсеть, запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Председатель села Степан Ковач сообщил в письменном ответе на обращение главы этой организации, что речь идет о «неизменном и неуклонном общественном мнении жителей Пушкино», передает РИА Новости. Он также отметил, что такая позиция была подтверждена на общем собрании жителей села 24 декабря 2023 года. Согласно данному решению, скульптуру советского солдата и постамент воинам-односельчанам демонтировать не будут.

В группе назвали это решение «суперкринжовой новостью» и посоветовали Службе безопасности Украины «провести профилактическую беседу» со старостой села и главами общины.

Ранее селе Лисичово на Украине отказались сносить памятник погибшим в годы ВОВ красноармейцам. Жители села на общем собрании отметили, что демонтаж «обесценит вклад погибших в борьбу против фашизма».

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.