За неделю боев на Донецком направлении ВСУ потеряли 1990 человек

По данным Министерства обороны РФ, подразделения ВСУ несут колоссальные потери на Донецком направлении. Оборонное ведомство поделилось статистикой за семь дней боевых действий в зоне СВО - с 30 декабря 2023-го по 5 января 2024 года.

«Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными», - рассказали в МО РФ.

Противник начал активно атаковать наши позиции в канун Нового года и не оставил попыток прорвать линию обороны в январские дни, но столкнулся с отпором со стороны российских военных.

«Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак противника», - добавили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что 1 января ВС РФ ударами бомбардировщиков и артиллерии ликвидировали ряд опорных пунктов ВСУ в окрестностях Новомихайловки, Приютного и Урожайного, потери с украинской стороны за сутки достигли 110 человек.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.