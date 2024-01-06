Артиллеристы «Града» ударили реактивными ракетами по скоплению националистов

Расчеты систем залпового огня «Град» нанесли удар реактивными неуправляемыми снарядами по скоплению личного состава ВСУ. Соответствующие кадры показали в Минобороны России.

Артиллеристы получили координаты цели от разведчиков, а затем выехали на огневую позицию. Оттуда они выпустили по националистам снаряды калибром 122 миллиметра. Высотный разведывательный дрон скорректировал цель, и бойцы выполнили еще несколько ударов короткими залпами по 5-6 ракет.

В ходе российских атак противник потерял три автомобиля, погибли 20 боевиков.

Ранее командир «Града» с позывным «Баламут» заявил, что одна такая боевая машина наносит большой урон врагу. По его словам, интенсивность удара зависит от расстояния до противника: чем ближе подъедешь, «тем лучше кучность».

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.