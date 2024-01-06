МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы «Града» ударили реактивными ракетами по скоплению националистов

Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению боевиков реактивными неуправляемыми ракетами.
2024-01-06 05:41:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты систем залпового огня «Град» нанесли удар реактивными неуправляемыми снарядами по скоплению личного состава ВСУ. Соответствующие кадры показали в Минобороны России.

Артиллеристы получили координаты цели от разведчиков, а затем выехали на огневую позицию. Оттуда они выпустили по националистам снаряды калибром 122 миллиметра. Высотный разведывательный дрон скорректировал цель, и бойцы выполнили еще несколько ударов короткими залпами по 5-6 ракет.

В ходе российских атак противник потерял три автомобиля, погибли 20 боевиков.

Ранее командир «Града» с позывным «Баламут» заявил, что одна такая боевая машина наносит большой урон врагу. По его словам, интенсивность удара зависит от расстояния до противника: чем ближе подъедешь, «тем лучше кучность».

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

#армия #РСЗО #Град #артиллеристы #удар #реактивные снаряды #личный состав
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»