Боец Баламут заявил, что российские «Грады» наносят большой урон противнику

РСЗО наносят огромный урон противнику в технике и живой силе. Для боевиков эти установки в числе приоритетных целей. Поэтому расчеты не задерживаются на огневых позициях.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Краснолиманском направлении работает артрасчет группировки войск «Центр». Бойцы действуют быстро, слаженно.

Разведчики постоянно передают координаты новых целей. Это скопление живой силы противника, легкобронированная техника, опорные пункты. Когда координаты цели получены, происходит наводка.

122-миллиметровые снаряды уходят точно в цель. «Град» будто прочесывает территорию противника. На кадрах объективного контроля видно - у врага нет шансов скрыться. Отработав по целям, боевая машина уезжает. Расчет не только быстро уходит с огневой точки, но еще и дважды не ездит по одной дороге. Так у противника меньше шансов засечь РСЗО.

«Большой урон наносится такой машиной. Зависит все от дальности стрельбы: чем ближе подъедешь, тем кучность лучше», - рассказывает заместитель командира взвода, командир боевой машины с позывным Баламут.

После боевой работы артиллеристы возвращаются домой. Так бойцы называют укрытие. Здесь они уже вовсю готовятся к Новому году. На стене висят письма от детей. Бойцы говорят, что вместо гирлянды развесили прочитанные поздравления - они поднимают боевой дух.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.