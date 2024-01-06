МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мотострелки пообщались с родными из Татарстана через праздничный телемост

Стрелок во время телемоста поздравил свою жену из Татарстана с юбилеем обещанной песней на гитаре.
2024-01-06 05:05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские мотострелки в зоне спецоперации поговорили со своими близкими из Татарстана через праздничный телемост, сообщили в Минобороны России. Бойцы поздравили родственников с Новым годом и рассказали о своей повседневной жизни.

«Увидел родных наконец. Родители очень рады были видеть. Соскучился по ним. Спасибо за такую возможность. Нам предоставляется периодически такая возможность», - рассказал стрелок с позывным «Морпех».

Один из бойцов поздравил жену с юбилеем и спел для нее песню на гитаре. Женщина расплакалась, когда увидела супруга, и была счастлива услышать обещанную композицию.

«Спасибо, классно», - сказала супруга, подняв палец вверх.

В конце мероприятия все родственники получили от военного комиссариата Татарстана сладкие подарки.

Опыт телемостов благотворно сказывается на боевом духе военнослужащих, отметили в Минобороны. Чувство близости со своими семьями дает бойцам новые силы идти вперед.

Ранее телемост впервые объединил Донбасс, Севастополь, Москву и Подмосковье. Он проводился в рамках акции «Русские чтения». Лицеисты из Макеевки прочитали патриотические стихи о героизме русских солдат.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

#в стране и мире #«Татарстан» #телемост #поздравления #бойцы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»