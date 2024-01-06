Мотострелки пообщались с родными из Татарстана через праздничный телемост

Российские мотострелки в зоне спецоперации поговорили со своими близкими из Татарстана через праздничный телемост, сообщили в Минобороны России. Бойцы поздравили родственников с Новым годом и рассказали о своей повседневной жизни.

«Увидел родных наконец. Родители очень рады были видеть. Соскучился по ним. Спасибо за такую возможность. Нам предоставляется периодически такая возможность», - рассказал стрелок с позывным «Морпех».

Один из бойцов поздравил жену с юбилеем и спел для нее песню на гитаре. Женщина расплакалась, когда увидела супруга, и была счастлива услышать обещанную композицию.

«Спасибо, классно», - сказала супруга, подняв палец вверх.

В конце мероприятия все родственники получили от военного комиссариата Татарстана сладкие подарки.

Опыт телемостов благотворно сказывается на боевом духе военнослужащих, отметили в Минобороны. Чувство близости со своими семьями дает бойцам новые силы идти вперед.

Ранее телемост впервые объединил Донбасс, Севастополь, Москву и Подмосковье. Он проводился в рамках акции «Русские чтения». Лицеисты из Макеевки прочитали патриотические стихи о героизме русских солдат.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.