Мотострелки пообщались с родными из Татарстана через праздничный телемост

Российские мотострелки в зоне спецоперации поговорили со своими близкими из Татарстана через праздничный телемост, сообщили в Минобороны России. Бойцы поздравили родственников с Новым годом и рассказали о своей повседневной жизни.
«Увидел родных наконец. Родители очень рады были видеть. Соскучился по ним. Спасибо за такую возможность. Нам предоставляется периодически такая возможность», - рассказал стрелок с позывным «Морпех».
Один из бойцов поздравил жену с юбилеем и спел для нее песню на гитаре. Женщина расплакалась, когда увидела супруга, и была счастлива услышать обещанную композицию.
«Спасибо, классно», - сказала супруга, подняв палец вверх.
В конце мероприятия все родственники получили от военного комиссариата Татарстана сладкие подарки.
Опыт телемостов благотворно сказывается на боевом духе военнослужащих, отметили в Минобороны. Чувство близости со своими семьями дает бойцам новые силы идти вперед.
Ранее телемост впервые объединил Донбасс, Севастополь, Москву и Подмосковье. Он проводился в рамках акции «Русские чтения». Лицеисты из Макеевки прочитали патриотические стихи о героизме русских солдат.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.
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