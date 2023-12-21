Дети Донбасса прочли стихи по телемосту в рамках проекта «Русские чтения»

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Мощные обстрелы ДНР не смогли сорвать телемост в рамках масштабного проекта «Русские чтения», впервые объединившего Донбасс, Севастополь, Москву и Подмосковье. Патриотические стихи о родной стране и героизме наших воинов прочли лицеисты из Макеевки, которая с 2014 года под огнем киевских боевиков.

«Русские чтения» - это всероссийский литературный проект, который призван сплотить общество, а главное, показать миру, что русский язык и культуру невозможно отменить.

«У нас, по данным последней переписи, в стране проживает 194 народа. И каждый пытается сохранить свою культуру и свои обычаи. И у каждого есть свой национальный язык. Но русский язык на сегодняшний день - это та объединяющая сила, которая практически укрепляет единство нашей страны», - сказал Герой России и генеральный директор «Ассамблеи народов России» Александр Даркович.

В проекте задействованы школьники, юнармейцы, а также общественные деятели со всей страны. В том числе и Вячеслав Фетисов - прославленный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и ведущий «Звезды» - не раз участвовал в «Русских чтениях».

«Я принимал участие в этом удивительном проекте. Очень правильном, своевременном. И могу сказать, что до мурашек, когда дети вместе с молодыми людьми, с известными актерами нашей страны читают стихи о подвигах наших соотечественников», - сказал Фетисов.

Ранее о защите ценностей, культуры и языка рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с обновленным составом Общественной палаты РФ. Глава государства подчеркнул важность сохранения культурных ценностей, ведь их разрушение ведет к исчезновению народа «как снега поздней весной».