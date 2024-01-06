Бойцы ВДВ заняли опорник боевиков под Артемовском, применив отвлекающий маневр

Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска. Кадры боевой работы наших подразделений ВДВ опубликовало Минобороны РФ.

В ходе одного из боев у Артемовска штурмовые группы десантников с разных направлений вплотную подобрались к опорному пункту противника и приступили к его штурму. Противник оказал сопротивление, но оно было подавлено благодаря мужеству, отваге и бесстрашию российских военнослужащих.

Отвлекающий маневр вынудил противника переключить внимание на одних атакующих, тогда как другие штурмующие забросали ручными осколочными гранатами блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, и ликвидировали вражескую пехоту. Задача занять опорный пункт боевиков в лесополосе была выполнена.

Ранее Костромские десантники уничтожили пехоту ВСУ из «Фагота» и «Корнета» под Артемовском. Всего за три недели один расчет «Корнета» справился с 60 боевиками и одним пикапом, подвозившим боекомплект, сообщили в МО РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.