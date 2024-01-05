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Костромские десантники уничтожили пехоту ВСУ из «Фагота» и «Корнета» под Артемовском

За три недели один расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» смог уничтожить до 60 украинских военнослужащих и один пикап, подвозивший боекомплект.
2024-01-05 08:01:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Артемовском направлении зоны спецоперации расчеты противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Корнет» Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно уничтожают личный состав и технику украинских боевиков.

К северо-западу от Артемовска разведчики обнаружили скопление пехоты противника. Они оперативно передали на пункт управления их координаты, получив приказ на уничтожение личного состава ВСУ расчетами ПТРК «Фагот» и «Корнет».

Выпустив управляемую ракету из «Фагота», костромским десантникам удалось уничтожить до полутора отделения ВСУ. После этого расчеты ПТРК сменили позиции, и двумя пусками ракет из «Корнета» уничтожили еще около двух отделений украинской пехоты.

Командир противотанковой батареи костромских десантников с позывным «Река», говоря о «Корнете», уточнил, что установка работает на расстоянии 5,5 километров, а управление идет по лучу.

«Луч двойной, лазерный, и другого наведения. За крайние три недели, грубо, было поражено с этого комплекса нами, одним расчетом, до 60 человек живой силы противника, один пикап, который подвозил боекомплект. БК потом детонировали еще в течение часа», - рассказал командир.

Бойцы стараются раньше сослуживцев из других подразделений обнаруживать и уничтожать цели. Накопившийся немалый опыт костромские десантники планируют передавать в военные учебные заведения.

Материал подготовили Марина Крижановская Николай Баранов.

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