Рядом с Лос-Анджелесом случилось землетрясение магнитудой 4,7

В Южной Калифорнии в 72 километрах от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщила Геологическая служба США. Подземные толчки с эпицентром в Литл-Крике произошли в 11 часов утра по местному времени.

«...эпицентр подземных толчков зафиксировали в районе города Литл-Крик в горах Сан-Габриэль, в 25 километрах от центра Сан-Бернардино и в 16 километрах от Риалто», - сообщает 360, ссылаясь на USA Today.

Легкую тряску ощущали жители почти по всей территории Лос-Анджелеса, в эпицентре подземные толчки были интенсивными.

Ранее землетрясение магнитудой 1,7 случилось в центре Нью-Йорка недалеко от острова Рузвельт-Айленд. Спустя несколько минут после начала подземных толчков сейсмологи стали получать сообщения о взрывах и тряске.