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Рядом с Лос-Анджелесом случилось землетрясение магнитудой 4,7

В Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,2. Его эпицентр находился в Литл-Крике - в 72 километрах от Лос-Анджелеса.
Елизавета Егорова 2024-01-06 04:17:01
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Южной Калифорнии в 72 километрах от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщила Геологическая служба США. Подземные толчки с эпицентром в Литл-Крике произошли в 11 часов утра по местному времени.

«...эпицентр подземных толчков зафиксировали в районе города Литл-Крик в горах Сан-Габриэль, в 25 километрах от центра Сан-Бернардино и в 16 километрах от Риалто», - сообщает 360, ссылаясь на USA Today.

Легкую тряску ощущали жители почти по всей территории Лос-Анджелеса, в эпицентре подземные толчки были интенсивными.

Ранее землетрясение магнитудой 1,7 случилось в центре Нью-Йорка недалеко от острова Рузвельт-Айленд. Спустя несколько минут после начала подземных толчков сейсмологи стали получать сообщения о взрывах и тряске.

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